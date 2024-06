https://fr.sputniknews.africa/20240625/euroscepticisme--lukraine-est-la-goutte-deau-qui-fait-deborder-le-vase-1067227475.html

Euroscepticisme: l'Ukraine est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase"

25.06.2024

Les partis au pouvoir perdent les élections dans de nombreux pays européens, mais continuent d'insister sur leur politique de soutien militaire à l'Ukraine et aux sanctions. La question démocratique en Europe se pose plus que jamais, a déclaré à Sputnik Afrique le journaliste français Laurent Brayard.Le 24 juin, Josep Borrell avait déclaré que l'UE transférerait les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie à Kiev. Cet argent servira à acheter des systèmes de défense aérienne et des munitions.La décision avait provoqué la colère de la Hongrie qui avait estimé que cette décision devait être prise à l'unanimité. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, avait estimé que "l’hystérie guerrière continue dans l’UE, ignorant la volonté de ses citoyens".La démocratie en déclinLes opinions publiques européennes commencent cependant à douter. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a ainsi admis que le soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie avaient eu un impact sur les mauvais résultats de son parti aux élections européennes. Même si Berlin a martelé qu'il "n'y avait pas d'alternative" au soutien à Kiev. En France, le parti présidentiel a aussi subi une déconvenue aux européennes, battu par l'extrême-droite.

