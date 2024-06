https://fr.sputniknews.africa/20240624/il-y-a-un-bon-contraste-entre-la-politique-de-pekin-et-tout-ce-que-fait-loccident-en-afrique-1067202082.html

Il y a un "bon contraste" entre la politique de Pékin et "tout ce que fait l'Occident" en Afrique

Il y a un "bon contraste" entre la politique de Pékin et "tout ce que fait l'Occident" en Afrique

Sputnik Afrique

La Chine est l’un des quatre pays fondateurs des BRICS et défend les élargissements de l’organisation. Pékin donne le "la" de la croissance mondiale et tisse... 24.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-24T16:31+0200

2024-06-24T16:31+0200

2024-06-24T16:31+0200

marché en main

organisation de coopération de shanghai (ocs)

maria zakharova

podcasts

chine

brics

mondialisation

russie

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/18/1067201911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c15ca108cb8467a0661978f45448278e.jpg

Il y a un "bon contraste" entre la politique de Pékin et "tout ce que fait l'Occident" en Afrique Sputnik Afrique La Chine est l’un des quatre pays fondateurs des BRICS et défend les élargissements de l’organisation. Pékin donne le «la» de la croissance mondiale et tisse des liens privilégiés avec tout le Sud global. Vladimir Zakharov, ex-vice-secrétaire général de l’OCS, analyse le rôle de l’expansion chinoise dans l’émergence d’un nouvel ordre économique.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Vladimir Zakharov, professeur à l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères et vice-secrétaire général de l’Organisation de coopération de Shanghai de 2004 à 2010, démontre que la Chine est aujourd’hui la pierre angulaire des BRICS et que sa puissance économique bouleverse à elle seule les équilibres mondiaux."La Chine devient un partisan permanent de la mondialisation. Et les Chinois croient bien que les relations qui sont fondées avec l'Europe occidentale, avec les États-Unis et avec la Russie, cela va continuer, cela va se poursuivre", indique l’ancien vice-secrétaire général de l’OCS."Ils ne se disent pas, comme c'était à l'époque soviétique, qu'on va rattraper, qu'on va dépasser les États-Unis, l'Angleterre, etc… Mais dans chaque esprit chinois, je crois bien, cette idée est enracinée. Un jour, la Chine deviendra l’égal des États-Unis en termes économiques, en termes politiques", assure-t-il.Sur la guerre économique des États-Unis contre la Chine, M.Zakharov rappelle que "même en abordant cette approche agressive américaine, les Chinois font des gestes assez pacifiques et, en tout cas, ne se détournent pas et voudraient bien continuer le commerce et les échanges commerciaux".À écouter sur Sputnik Afrique !

chine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

organisation de coopération de shanghai (ocs), maria zakharova, podcasts, chine, brics, mondialisation, russie, états-unis, аудио