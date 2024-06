https://fr.sputniknews.africa/20240621/le-forum-des-villes-des-brics-souvre-en-russie-1067159343.html

Le Forum des villes des BRICS s’ouvre en Russie

Le Forum des villes des BRICS s’ouvre en Russie

L'événement, qui a lieu à Kazan, réunira 200 chefs de municipalités de 21 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte et le Maroc. 21.06.2024, Sputnik Afrique

À l'ordre du jour: D'autres événements sont prévus en marge du Forum: L'activité de l'Association est basée sur les principes d'égalité, de partenariat gagnant-gagnant et de respect des traditions et de la culture de chacun, sans pression politique. L'association intensifiera la coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et de l'écologie. Elle deviendra une source importante de connaissances utiles, incitant à étudier et à mettre en œuvre l'expérience d'autres villes au profit des habitants. Le Forum est organisé par la mairie de Kazan avec le soutien du ministère russe des Affaires étrangères, de son académie diplomatique et de l'agence la coopération humanitaire internationale Rossotrudnitchestvo.

