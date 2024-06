https://fr.sputniknews.africa/20240621/des-centaines-de-manifestants-a-ouagadougou-denoncent-les-vagues-de-desinformations-et-propagande-1067157063.html

Des centaines de manifestants à Ouagadougou dénoncent "les vagues de désinformations et propagande"

Des centaines de manifestants à Ouagadougou dénoncent "les vagues de désinformations et propagande"

Selon les protestataires qui se sont rassemblés le 20 juin dans la capitale burkinabè, ces derniers jours, une vague de fake news a circulé notamment sur les... 21.06.2024, Sputnik Afrique

Les Burkinabè ont aussi voulu réitérer ainsi leur engagement à la transition, selon les médias locaux.Les manifestants sont venus dire "à tous les ennemis du Burkina Faso" que le chef de l'État, Ibrahim Traoré, se portait bien contrairement aux informations diffusées par "les médias impérialistes".Ces désinformations et la propagande sont "des manipulations pour distraire le gouvernement de transition et l’ensemble des Burkinabè", formule Burkina 24.La veille, le ministre burkinabè de la Communication a qualifié de "campagne de désinformation" l'information diffusée par RFI. Le média avait évoqué la venue de 80 à 120 militaires maliens et russes en citant des "sources sécuritaires de pays de l'AES".

