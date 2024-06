https://fr.sputniknews.africa/20240620/ouagadougou-dement-larrivee-de-militaires-maliens-et-russes-1067149374.html

Ouagadougou dément l'arrivée de militaires maliens et russes

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabè a qualifié cette information diffusée par RFI de "campagne de désinformation". 20.06.2024, Sputnik Afrique

Selon Jean Emmanuel Ouédraogo, cité par AES Info et divers médias locaux, cette démarche vise à ternir l’image du pays et à discréditer les efforts des autorités dans le rétablissement de la sécurité. RFI avait évoqué la venue de 80 à 120 hommes en citant des "sources sécuritaires de pays de l'AES". Le média s'est référé à l'analyse des données sur des applications de suivi aérien qui a fait part de "plusieurs rotations entre Bamako et Ouagadougou". Le Président du Faso a pour sa part expliqué ce 20 juin qu’il y avait eu aussi 6 vols d’Iliouchine à Ouagadougou, lesquels ont atterri avec du matériel des Nations unies en provenance de Gao et Tombouctou, à la fin d’une mission de l’équipe. Ce matériel, composé entre autres de minutions, doit être détruit sous la supervision de l’UNMAS (United Nations Mine Action Service).

burkina faso, russie, mali, ibrahim traoré, rfi