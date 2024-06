https://fr.sputniknews.africa/20240620/vladimir-poutine-en-visite-detat-a-hanoi-apercu-1067143523.html

Vladimir Poutine en visite d’État à Hanoï: aperçu

Vladimir Poutine en visite d’État à Hanoï: aperçu

Sputnik Afrique

Au cours de sa visite à Hanoï, le chef de l'État russe a tenu des pourparlers avec son homologue vietnamien. L'agenda comportait aussi des entretiens avec de... 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T11:55+0200

2024-06-20T11:55+0200

2024-06-20T11:55+0200

vladimir poutine

vietnam

russie

visite

to lam

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/14/1067143247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_588e6e630f64b1c18a634c702887e610.jpg

Les premières images de la visite sont arrivées tard dans la soirée du 19 juin. Vladimir Poutine a été accueilli à l'aéroport de la capitale vietnamienne. Le lendemain, le cortège du Président, et en particulier l'Aurus, voiture de marque russe de véhicules de luxe, a fait du bruit lors de son passage. Des Vietnamiens ont pris des photos à tour de rôle à proximité de la désormais célèbre voiture. Dans ses discours, le Président russe a notamment estimé qu'il était important que la Russie et le Vietnam passent systématiquement aux paiements en monnaies nationales. La part des règlements dans les monnaies nationales des deux pays a atteint 60% au cours du premier trimestre 2024.Pour sa part, le Président vietnamien a indiqué que Hanoï et Moscou renforceraient leur coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité.Autres rencontesÀ l'issue de leurs négociations, les deux Présidents ont tenu une conférence de presse. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre de ce pays, Vladimir Poutine a rappelé l'aide que l’Union soviétique avait apportée au Vietnam dans la lutte contre les envahisseurs français et américains.Le Président russe a également qualifié la république de l'un des partenaires les plus fiables de la Russie.Vladimir Poutine s'est ensuite entretenu avec le chef de l'Assemblée nationale du Vietnam

vietnam

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, vietnam, russie, visite, to lam