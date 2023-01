https://fr.sputniknews.africa/20230122/aurus-le-concepteur-de-la-limousine-de-poutine-se-lance-dans-la-production-de-voitures-electriques-1057671456.html

Aurus, le concepteur de la limousine de Poutine, se lance dans la production de voitures électriques

Aurus, le concepteur de la limousine de Poutine, se lance dans la production de voitures électriques

La Russie envisage de produire des voitures électriques de sa marque de luxe, Aurus, a indiqué à Sputnik l’adjoint du Premier ministre russe.C’est la première marque russe de véhicules de classe prémium qui se spécialise dans la production de voitures présidentielles depuis 2018.Cependant, elle s’est montrée méfiante quant à la nécessité de remplacer les voitures classiques par des analogues écologiques dans les plus brefs délais. En cause: l’indispensabilité de trouver un moyen de recyclage.Virage vers l’électriqueDes informations sur la conception de versions écologiques des Aurus avaient déjà été relayées en 2021 par le ministre de l’Industrie, Denis Mantourov. Il s’agit notamment de modèles électriques, hydrogènes et hydrides. L’Aurus Senat hydrogène a été présenté pour la première fois lors du Forum économique oriental de 2021. Selon le ministre, c’est le SUV Aurus Komendant qui pourrait s’enrichir de sa version électrique.La Russie réoriente sa production automobile vers l’électrique. En conformité avec la conception de son développement, le pays mise sur la production de 7.400 voitures électriques. En 2024, elle devrait atteindre 17.500 unités.La gamme d’Aurus comprend la berline et la limousine Senat, la fourgonnette Arsenal et le SUV Komendant. Il produit également un modèle civil.

