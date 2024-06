https://fr.sputniknews.africa/20240619/en-france-le-peuple-est-en-etat-davachissement-total-1067119176.html

En France, le peuple "est en état d'avachissement total"

En France, le peuple "est en état d'avachissement total"

Un "spectacle hallucinant de trahisons, de chausse-trappes et d'hystérie collective qui a pris tous les partis français à la suite directement de cette... 19.06.2024, Sputnik Afrique

En France, le peuple "est en état d'avachissement total" Sputnik Afrique Un "spectacle hallucinant de trahisons, de chausse-trappes et d'hystérie collective qui a pris tous les partis français à la suite directement de cette déclaration de Macron de dissolution": voici comment Thierry Thodinor, économiste et journaliste indépendant, décrit les conséquences des résultats des élections européennes en France.

Dans cette nouvelle édition spéciale de L’Afrique en marche, Thierry Thodinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et Arnaud Develay, juriste français en droit international et consultant politique, analysent les conséquences des résultats des élections européennes en France et les probables évolutions politiques de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron."La France, effectivement, c'est l'homme malade de l'Europe: 113 % d'endettement par rapport au PIB, des lourdeurs administratives énormes, le pays le plus taxé au monde, les entreprises écrasées de charges. Donc c'est pas un environnement sain pour l'investisseur", rappelle entre autres Arnaud Develay.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

Kamal Louadj

