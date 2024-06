https://fr.sputniknews.africa/20240617/la-russie-devance-les-etats-unis-en-approvisionnement-en-gaz-vers-leurope--1067086809.html

La Russie devance les États-Unis en approvisionnement en gaz vers l'Europe

Malgré les sanctions, la Russie est redevenue le premier fournisseur de gaz de l'Europe en mai, rapporte le Financial Times. Bruxelles réfléchit cependant à de... 17.06.2024, Sputnik Afrique

En mai, le gaz russe représentait 15% de l'approvisionnement de l'UE, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine du Nord, contre 14% pour le gaz américain, rapporte le Financial Times.C'est la première fois en deux ans que la Russie passe devant les États-Unis.Pourtant, quand la Russie commencera à fournir du GNL à l'Asie via la route maritime du Nord cet été, les volumes envoyés vers l'Europe seront réduits, suppose l’analyste.Les pays européens ont pris plusieurs mesures pour restreindre l'importation de gaz russe, depuis le début du conflit en Ukraine.Les dernières discussions en date portent sur le transit de GNL dans les ports européens. Une mesure qui pourrait entraîner une nouvelle augmentation des prix du gaz et de l'électricité et peser sur l'inflation, expliquait récemment à Sputnik Afrique Igor Youchkov, de l'Université des finances auprès du gouvernement russe.

