La conférence sur l’Ukraine en Suisse est "un échec complet de l’Occident collectif"

Telle est l’opinion d’un homme politique russe, président d'une des commissions de la Chambre civique de Russie. 17.06.2024, Sputnik Afrique

Vladimir Rogov rappelle que 80 États et territoires ont signé le communiqué final à l’issue de l’événement le 16 juin."La population des 11 États qui n’ont pas signé la déclaration finale est de 200 millions d’habitants de plus que celle des 80 signataires. Et si nous parlons du monde dans son ensemble, alors plus des deux tiers de la population mondiale ne soutiennent pas ce que les États-Unis ont poussé lors de la conférence", insiste-t-il.L'Arménie, Bahreïn, le Brésil, le Vatican, l'Inde, l'Indonésie, la Libye, le Mexique, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Thaïlande ainsi que les Émirats arabes unis, soit 80 pays sur 92 présents, n'ont pas signé la déclaration finale de la conférence.

