https://fr.sputniknews.africa/20240616/zelensky-craint-de-perdre-sa-position-si-des-negociations-ont-lieu-avec-moscou-1067072537.html

Zelensky craint de perdre sa position si des négociations ont lieu avec Moscou

Zelensky craint de perdre sa position si des négociations ont lieu avec Moscou

Sputnik Afrique

Le Président ukrainien sait qu'il risque de perdre son poste en cas de négociation russo-ukrainienne, a déclaré sur sa chaîne Youtube l'analyste britannique... 16.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-16T17:52+0200

2024-06-16T17:52+0200

2024-06-16T17:53+0200

international

ukraine

conflit ukrainien

volodymyr zelensky

négociations

paix

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0a/1062674755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09703dc12c974ff0cc57b2d1141eef4.jpg

Vladimir Poutine a affirmé que Volodymyr Zelensky n’était plus le Président légitime de l’Ukraine et ce dernier craint que sa carrière politique ne se termine une fois le conflit résolu, a déclaré l'expert britannique Alexander Mercouris sur sa chaîne YouTube.Si les conditions récemment proposées par Moscou ne sont pas acceptées, l’effusion de sang continuera et la Russie gagnera, "comme le prouvent toutes les tendances sur le champ de bataille", note encore l'expert, parlant de "dernière chance" de parvenir à un accord côté ukrainien.Poutine a aussi lancé un avertissement très clair dans son intervention devant le corps diplomatique russe, expliquant que l'Occident agissait "de manière dangereuse", a encore noté Alexander Mercouris. Les discussions sur les frappes à l'intérieur du territoire russe et le possible envoi de troupes occidentales rapprochent le monde d'un "risque réel de frappes nucléaire réciproques", a-t-il conclu.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, volodymyr zelensky, négociations, paix