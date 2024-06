https://fr.sputniknews.africa/20240614/ultime-chance-pour-lotan-et-kiev-de-sauver-lacces-de-lukraine-a-la-mer-noire-1067054136.html

"Ultime chance pour l'Otan et Kiev de sauver l'accès de l'Ukraine à la mer Noire"

L'analyste français Xavier Moreau a commenté pour Sputnik Afrique la nouvelle initiative de paix de Vladimir Poutine dans le conflit ukrainien. 14.06.2024, Sputnik Afrique

Lors d'une réunion avec le corps diplomatique russe, le chef du Kremlin s'est déclaré prêt à entamer des négociations avec Kiev à condition de retrait des forces ukrainiennes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et Zaporojié.Pour Xavier Moreau, cette proposition pourrait permettre à Kiev "de sauver au moins Kharkov, mais surtout Odessa, ce port sur la mer Noire".Il souligne pourtant que l'option proposée par le dirigeant russe "aura une date de péremption". Or, selon M.Moreau, "il est probable que les Occidentaux vont refuser".

