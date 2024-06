https://fr.sputniknews.africa/20240614/forum-ministeriel-sur-leducation-de-kazan-on-sinspire-beaucoup-de-lexperience-russe-1067047824.html

Forum ministériel sur l’éducation de Kazan: "On s’inspire beaucoup de l’expérience russe"

Dans leur coopération tous azimuts, l’Afrique et la Russie se retrouvent aussi dans le domaine de l’enseignement. Le forum ministériel sur l’éducation de Kazan... 14.06.2024, Sputnik Afrique

Forum ministériel sur l’éducation de Kazan: «On s’inspire beaucoup de l’expérience russe» Sputnik Afrique Dans leur coopération tous azimuts, l’Afrique et la Russie se retrouvent aussi dans le domaine de l’enseignement. Le forum ministériel sur l’éducation de Kazan a accueilli de nombreuses délégations africaines qui ont fait part des enjeux de cet événement, de leurs attentes et ont rappelé l’ancienneté de leurs liens éducatifs avec la Russie.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, de nombreux officiels africains se sont exprimés en marge du forum ministériel sur l’éducation de Kazan, intitulé En façonnant l’avenir."La Russie est un pays qui a une longue tradition dans l’enseignement technique et professionnel et qui a formé aussi beaucoup de cadres congolais", assure David Anga, inspecteur général au ministère de l'Enseignement technique et professionnel de la République du Congo. "Moi-même je me suis formé ici en Russie. […] On s’inspire beaucoup de l’expérience russe. Et surtout aussi avec l’intelligence artificielle, qu’on veut bien développer chez nous. Les Russes sont ouverts, ils vous donnent tous les secrets de la science, pas comme les autres pays".À écouter sur Sputnik Afrique !

