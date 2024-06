https://fr.sputniknews.africa/20240613/quand-on-vient-on-choisit-ce-que-lon-veut-un-ministre-tchadien-a-propos-des-universites-russes-1067029202.html

"Quand on vient, on choisit ce que l'on veut": un ministre tchadien à propos des universités russes

Ces dernières ne font pas de discrimination et respectent le choix d'orientation des étudiants, explique à Sputnik Afrique le ministre d'État et le ministre... 13.06.2024, Sputnik Afrique

"Ailleurs, on envoie tout le monde vers les sciences sociales, vers les sciences humanitaires, vers les langues". Par contre, en Russie, le domaine des sciences, des techniques et des technologies est également ouvert aux candidats étrangers, souligne Tom Erdimi. Le haut responsable exhorte les jeunes à développer les relations avec la Russie à travers la création de "sociétés d'amitié" et l'enseignement du russe en Afrique.

