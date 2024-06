https://fr.sputniknews.africa/20240612/la-construction-de-la-plus-grande-station-de-dessalement-dafrique-demarre-au-maroc-1067010179.html

La construction de la plus grande station de dessalement d’Afrique démarre au Maroc

La construction de la plus grande station de dessalement d’Afrique démarre au Maroc

Rabat a annoncé le début des travaux le 10 juin. Ils sont supervisés par le prince héritier Moulay El Hassan. Il s'agit d'un ouvrage stratégique pour la... 12.06.2024, Sputnik Afrique

Il fournira de l'eau à 7,5 millions d’habitants des villes de Casablanca, El Jadida, Settat, Berrechid, El Bir El Jadid et d’autres.L’usine de dessalement d’eau de mer de Casablanca aura une capacité de production annuelle de 300 millions de mètres cubes, selon l’agence officielle marocaine (MAP). La superficie de la station couvrira 50 hectares à la périphérie de la ville d'El Jadida (ouest). Le financement se monte à 6,5 milliards de dirhams (650 millions de dollars).La première phase de la station devrait être achevée fin 2026, sa capacité de production atteignant alors 200 millions de mètres cubes par an. Elle devrait s’élever, à l’issue de sa deuxième phase, à 300 millions de mètres cubes.Le Maroc est confronté à une menace de sécheresse pour la sixième année consécutive, en raison de la baisse des précipitations. Or, le secteur agricole est crucial pour le produit intérieur brut du royaume.

