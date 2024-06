https://fr.sputniknews.africa/20240611/la-politique-etrangere-de-macron-exaspere-les-francais-selon-florian-philippot-1066990724.html

"La politique étrangère de Macron exaspère les Français", selon Florian Philippot

"La politique étrangère de Macron exaspère les Français", selon Florian Philippot

Sputnik Afrique

Les gouvernements français ne servent plus le peuple et ne répondent plus à ses aspirations, a déclaré à Sputnik Afrique Florian Philippot, président du parti... 11.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-11T13:07+0200

2024-06-11T13:07+0200

2024-06-11T13:07+0200

international

france

florian philippot

opinion

élections

élections européennes

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103315/99/1033159991_0:20:4095:2323_1920x0_80_0_0_b61f92eaac1126a1b78118c0aafeaa85.jpg

C’est de cette manière que le président du parti Les Patriotes a commenté pour Sputnik Afrique le revers du parti de Macron aux élections européennes. Selon lui, le gouvernement français est dirigé par des personnalités qui "méprisent le peuple français" et servent des intérêts contraires au pays. Cet agenda est "d'ailleurs très liés à Washington" et explique que les gouvernements et Présidents sont "systématiquement impopulaires en France" ces dernières années, ajoute-t-il.Ce 9 juin, le parti présidentiel Renaissance, avait subi un revers aux élections européennes, ne finissant que second, avec 14,6% des suffrages, loin derrière le Rassemblement national et ses 31,7%. Une déroute qui a forcé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, convoquant de nouvelles élections législatives pour le 30 juin et le 7 juillet.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, florian philippot, opinion, élections, élections européennes, emmanuel macron