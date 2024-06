https://fr.sputniknews.africa/20240610/quel-impact-des-attaques-ukrainiennes-sur-deux-radars-russe-dalerte-precoce--1066975617.html

Quel impact des attaques ukrainiennes sur deux radars russe d’alerte précoce ?

Quel impact des attaques ukrainiennes sur deux radars russe d’alerte précoce ?

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, explique les implications technico-stratégiques... 10.06.2024, Sputnik Afrique

Quel impact des attaques ukrainiennes sur deux radars russe d’alerte précoce ? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, explique les implications technico-stratégiques des attaques ukrainiennes sur deux radars d’alerte précoce du dispositif de défense stratégique russe. Pour lui, cet acte «d’un point de vue symbolique et politique est d’une extrême gravité».

"Tout d'abord, nous ne connaissons pas le niveau de dégâts infligés par l’attaque de drones ukrainiens aux radars d’alerte précoce du dispositif de défense stratégique nucléaire russe, la semaine dernière à Armavir et Orsk, pour pouvoir dire si tout le système a été mis à mal", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA). Il a également enseigné en qualité de professeur d’innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, à Moscou. "En revanche et l’acte lui-même d’un point de vue symbolique et politique qui est d’une extrême gravité, d’autant plus que ces attaques sont intervenues quelques heures après la fin des exercices militaires russes ayant intégré les armes nucléaires tactiques", souligne-t-il.Dans le même sens, le spécialiste rappelle aussi qu'en général, "d’un point de vue strictement scientifique et technique, dans un système bien conçu on a des redondances, c’est-à-dire une imbrication de plusieurs équipements de détection, dans ce cas des radars d’alerte avancée, pour pallier à une quelconque déficience d’un des radars en service. Contrairement aux Occidentaux, les Russes sont intraitables sur ce que j'appelle les vraies redondances".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

