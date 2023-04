Un ex-responsable du Pentagone salue "les capacités de la Russie en matière de guerre électronique"

https://fr.sputniknews.africa/20230417/un-ex-responsable-du-pentagone-salue-les-capacites-de-la-russie-en-matiere-de-guerre-electronique-1058671485.html

La Russie est armée pour mener le combat sur le front électronique, a déclaré à Sputnik David T. Pyne, ancien responsable au département américain de la... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Cyberattaques, brouillage de missiles ou de communications: la guerre électronique est devenue un volet incontournable des opérations militaires modernes. Et la Russie est très avancée en la matière, comme l’explique à Sputnik David T. Pyne, haut gradé et ancien responsable au département américain de la Défense.Les forces russes sont notamment dotées de systèmes de brouillage efficaces pouvant handicaper certaines armes guidées par GPS, comme les fameuses bombes JDAM (Joint Direct Attack Munition), rappelle l’expert. Les récentes fuites du Pentagone ont notamment montré que plusieurs de ces explosifs fournis par Washington à Kiev n’avaient pas fonctionné sur le terrain. Le renseignement américain pointait justement l’efficacité du brouillage russe.Les systèmes de brouillage russes sont ainsi capables de perturber non seulement les radars et les communications ennemies, mais aussi les signaux de positionnement et de guidage par satellites, sur des distances beaucoup plus longues allant de 200 à 500 km, ajoute l’ancien officier du Pentagone.Paralyser une potentielle contre-offensiveSur le front ukrainien, cette expertise électronique russe paralyse les munitions à guidage de précision. Un avantage qui pourrait d’ailleurs freiner la potentielle contre-offensive ukrainienne au printemps, souligne David T. Pyne.Au-delà du brouillage, les technologies russes permettent également d’organiser des cyberattaques "en transmettant des codes malveillants pour infecter leurs réseaux internet et les communications de l’adversaire", ajoute encore David T. Pyne. L’ensemble de ces outils permettent d’"aveugler les systèmes d'alerte précoce et de perturber gravement les systèmes de commandement et de contrôle militaires", conclut-il.Ces dernières semaines, les technologies de brouillage russes ont notamment été vues à l’œuvre dans la lutte contre les drones ukrainiens. Le système Polé-21 est souvent mis à contribution, il avait ainsi désactivé un aéronef 141 Strij muni d'explosifs à 230 km de Moscou, fin mars.

