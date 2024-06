https://fr.sputniknews.africa/20240610/macron-salit-limage-de-la-france-et-meprise-les-francais-selon-francois-asselineau-1066982254.html

Macron "salit l'image de la France et méprise les Français", selon François Asselineau

Macron "salit l'image de la France et méprise les Français", selon François Asselineau

10.06.2024

Emmanuel Macron est perçu comme appliquant une politique voulue par "l'oligarchie euro-atlantiste", ce qui explique en partie le revers de son parti aux élections européennes, a déclaré à Sputnik Afrique François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine (UPR).Les médias européens font par ailleurs une "propagande inouïe" pour faire croire aux citoyens qu'ils ont "'absolument besoin de l'Union européenne et des Américains", ajoute encore l’homme politique.Le 9 juin, le parti Renaissance lié à Emmanuel Macron a subi un grave revers, se classant seulement second des élections européennes, avec 14,6% des voix, contre 31,36% pour le Rassemblement national de Jordan Bardella.Cet échec a même poussé le Président français à dissoudre l'Assemblée nationale, convoquant de nouvelles élections législatives pour les 30 juin et 7 juillet.

