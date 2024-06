https://fr.sputniknews.africa/20240608/lafrique-exige-des-compensations-estime-la-porte-parole-de-la-diplomatie-russe-1066939367.html

"L'Afrique exige des compensations", estime la porte-parole de la diplomatie russe

"L'Afrique exige des compensations", estime la porte-parole de la diplomatie russe

Se prononçant en marge du SPIEF2024, Maria Zakharova a expliqué que le temps était venu de "rembourser la dette au monde devant des millions de personnes qui...

"Et si, par exemple, on déplace le vecteur du processus de négociation internationale là-bas [vers l'Afrique] et pas vers la Suisse? ", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe en marge du SPIEF2024,Selon elle, "l'Afrique exige des compensations". "Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une volonté de contrarier New York, […], le fait est que le continent, qui a nourri et a fourni pendant tant d'années des ressources pour assurer la domination, doit être compensé maintenant".

