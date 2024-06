https://fr.sputniknews.africa/20240607/la-russie-nourrit-pratiquement-le-monde-alors-quelle-a-un-nombre-important-de-population-1066935530.html

"La Russie nourrit pratiquement le monde" alors qu'elle a un nombre important de population

C'est ce qu'a fait valoir le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina-Faso en marge du #SPIEF2024. 07.06.2024, Sputnik Afrique

Et de poursuivre: "La Russie est un partenaire idéal qui va forcément apporter à notre pays sa technologie, sa technicité et vraiment cette expérience qu'elle a dans le domaine de la production alimentaire". Le responsable a mis en avant que son pays a "pris l'option de choisir librement ses partenaires" et "n'entend pas se faire dicter des orientations politiques par quiconque".

