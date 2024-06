https://fr.sputniknews.africa/20240606/politique-de-la-russie-en-afrique--une-dynamique-totalement-nouvelle--1066915690.html

Politique de la Russie en Afrique: " Une dynamique totalement nouvelle "

Politique de la Russie en Afrique: " Une dynamique totalement nouvelle "

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a entamé son sixième déplacement en deux ans sur le continent africain par une visite en Guinée. Au... 06.06.2024, Sputnik Afrique

Politique de la Russie en Afrique: « une dynamique totalement nouvelle » Sputnik Afrique Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a entamé son sixième déplacement en deux ans sur le continent africain par une visite en Guinée. Au micro de Sputnik Afrique, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, est revenu sur les enjeux de la nouvelle tournée africaine du chef de la diplomatie russe.

"Je pense que c'est important que Monsieur Lavrov puisse être dans un pays d'Afrique de l'Ouest pour toujours montrer cette convergence de volontés entre ces pays d'Afrique de l'Ouest de se libérer du néocolonialisme et de se rapprocher d'autres partenaires comme la Chine, bien entendu mais aussi, la Russie", a déclaré Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller et expert de l’Afrique.Retrouvez également dans ce numéro:- Igor Martynov, ambassadeur de Russie au Burkina Faso sur la prochaine visite de Sergueï Lavrov au Burkina Faso.- Djibril Gningue, analyste politique sénégalais, directeur de l’Unité de recherche paix et sécurité du GRADEC, le groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance sur le déplacement du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso.- Benoit Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine sur la situation actuelle de la Cédéao à l’occasion du 49e anniversaire de sa création.Sputnik Explique traitera le sujet suivant :Scott Ritter, ex-officier du renseignement américain sur les conséquences de l’autorisation accordée par la France à l’Ukraine pour frapper le territoire russe avec des armes françaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

