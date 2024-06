https://fr.sputniknews.africa/20240604/le-chef-de-lotan-admet-que-moscou-a-intensifie-sa-production-militaire-plus-rapidement-que-prevu-1066884697.html

Le chef de l’Otan admet que Moscou a intensifié sa production militaire "plus rapidement que prévu"

Le chef de l’Otan admet que Moscou a intensifié sa production militaire "plus rapidement que prévu"

Sputnik Afrique

Au contraire, les membres de l’Alliance ont "mis plus de temps qu’ils n’auraient dû à augmenter leur production", a constaté Jens Stoltenberg dans une... 04.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-04T17:55+0200

2024-06-04T17:55+0200

2024-06-04T17:58+0200

jens stoltenberg

otan

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/01/1064862469_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_480d08d6e94bf4378cea96e3d6010f7a.jpg

Auparavant, le portail Defense News a écrit que des responsables militaires US et européens, qui avaient précédemment fait état d'"importantes pertes" subies par l’armée russe, reconnaissant désormais que cette dernière se rétablit de manière bien plus intense qu’on ne le pensait.Fin mai, le ministre italien des Infrastructures Matteo Salvini a réagi aux propos de M.Stoltenberg qui s'était dit favorable à l’utilisation d'armes occidentales contre des "cibles légitimes" sur le territoire russe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

jens stoltenberg, otan, russie