Le chef de l'Otan est dangereux, il faut l'arrêter, estime un ministre italien

27.05.2024

Cet appel fait suite aux propos de Jens Stoltenberg qui s'est dit favorable à l’utilisation d'armes occidentales contre des "cibles légitimes" sur le territoire russe. Plus tôt, le ministre des Infrastructures avait estimé que le Secrétaire général de l'Alliance devait s'excuser, rectifier ses propos ou démissionner. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a pour sa part déclaré que les équipements militaires fournis à Kiev par Rome ne devaient pas être utilisés contre le territoire russe. Il a également rappelé que chaque décision au sein de l'Otan devait être prise de manière collégiale.

