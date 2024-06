https://fr.sputniknews.africa/20240603/lescalade-en-ukraine-constitue-aussi-une-menace-pour-lafrique-selon-budapest--1066858566.html

L'escalade en Ukraine constitue aussi une menace pour l'Afrique, selon Budapest

L'escalade en Ukraine constitue aussi une menace pour l'Afrique, selon Budapest

Sputnik Afrique

Le conflit en Ukraine ne pèse pas seulement sur les intérêts européens, mais aussi sur ceux de l'Afrique, a déclaré le ministre hongrois des Affaires... 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T14:20+0200

2024-06-03T14:20+0200

2024-06-03T14:20+0200

international

conflit ukrainien

ukraine

angola

peter szijjarto

hongrie

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101788/29/1017882972_0:178:4180:2529_1920x0_80_0_0_97a46a8be833371e9a9ba3a3b17809d5.jpg

Le conflit en Ukraine a déjà causé d’énormes dégâts dans le monde, y compris en Afrique, a déclaré ce lundi 3 juin Peter Szijjarto, à l'issue d'entretiens avec son homologue angolais, Tete Antonio à Budapest.M.Szijjarto a fustigé "l'hystérie militaire" et "les préparatifs politiques" à une guerre en Europe.Le ministre angolais a pour sa part rappelé qu'il avait vécu 27 ans de guerre civile et qu'il savait combien de troubles elle avait causé au peuple de son pays.En juin 2023, une mission de Paix élaborée par sept pays africains -Afrique du Sud, République du Congo, Égypte, Comores, Sénégal, Uganda et Zambie- menée par plusieurs chefs d'État, avait proposé un plan en 10 points pour mettre fin au conflit. Elle s'était rendue à Kiev puis à Saint-Pétersbourg pour rencontrer les Présidents russe et ukrainien.

ukraine

angola

hongrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, conflit ukrainien, ukraine, angola, peter szijjarto, hongrie, négociations