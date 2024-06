https://fr.sputniknews.africa/20240603/en-5-ans-la-russie-a-fourni-380000-tonnes-de-nourriture-aux-pays-africains-et-asiatiques-1066859645.html

En 5 ans, la Russie a fourni 380.000 tonnes de nourriture aux pays africains et asiatiques

Au cours des 5 dernières années, la Russie a fourni 380.000 tonnes de nourriture à titre d'aide humanitaire aux pays africains et asiatiques, a déclaré Mikhaïl... 03.06.2024, Sputnik Afrique

Au cours des 5 dernières années, la Russie a fourni 380.000 tonnes de nourriture à titre d'aide humanitaire aux pays africains et asiatiques Ce chiffre a été dévoilé par le Premier ministre russe. "Et nous le faisons malgré les obstacles créés par l'Occident collectif en matière de services financiers pour les transactions, de logistique et d'assurance", a souligné Mikhaïl Michoustine ce 3 juin lors d’une réunion de l’Union économique eurasiatique à Minsk.De plus, 200.000 tonnes de blé russe ont été gratuitement livrées à 6 pays africains. Le dernier envoi a eu lieu en février. 110.000 tonnes d’engrais ont été envoyées, toujours gratuitement, au Malawi, au Kenya, au Zimbabwe et au Nigeria.️De gros volumes d'engrais russes, que la Russie envisageait de donner aux pays africains, sont toujours stockés dans les ports européens, a-t-il déploré.

