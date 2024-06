https://fr.sputniknews.africa/20240602/ces-villes-dafrique-seraient-les-plus-ecologiques-1066850918.html

Ces villes d'Afrique seraient les plus écologiques

Ces villes d'Afrique seraient les plus écologiques

Sputnik Afrique

L'Afrique tente de prendre le virage du développement durable et certaines villes y parviennent mieux que d'autres. Le Caire, Nairobi et Johannesburg seraient... 02.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-02T19:53+0200

2024-06-02T19:53+0200

2024-06-02T19:53+0200

international

développement durable

écologie

le caire

nairobi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/02/1057483644_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_9e9ceaf1b44bb2a7398ec06401ec41a6.jpg

La capitale égyptienne est en tête du classement des villes africaines les plusPlusieurs villes africaines surfent sur la vague écologique et le respect de l'environnement, rapporte une étude de la société Arcadis, une société d'ingénierie, de conseil et de gestion de projets dont le siège social est à Amsterdam aux Pays-Bas.Voici les cinq meilleures villes du continent question développement durable:De nombreux pays d'Afrique comptent s’appuyer sur l'économie verte et les initiatives de développement durable se multiplient sur le continent ces dernières années, notamment dans le secteur énergétique. Fin avril, le Président malgache, Andry Rajoelina, avait inauguré un parc solaire dans le sud-est du pays, appelant les sociétés privées à investir davantage dans les énergies renouvelables.

le caire

nairobi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, développement durable, écologie, le caire, nairobi