Madagascar: les énergies renouvelables, une priorité pour remédier à la crise énergétique

Le Président malgache a inauguré un parc solaire dans le sud-est du pays. Il a appelé les sociétés privées à investir davantage dans les énergies propres... 29.04.2024, Sputnik Afrique

La transition vers les énergies renouvelables constitue une priorité pour le gouvernement malgache en vue de remédier à la crise de l’électricité et assurer un approvisionnement énergétique durable pour le pays, a indiqué ce week-end le Président Andry Rajoelina.Il a rappelé que la Grande Ile dispose de toutes les ressources naturelles nécessaires pour produire de l’énergie à des coûts raisonnables, tout en contribuant à la protection de l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.Soulignant que le secteur énergétique demeure problématique dans le pays, il a exhorté le secteur privé à investir davantage dans les énergies propres afin de contribuer à diversifier le mix énergétique et à garantir un approvisionnement plus stable et durable.Parcs solaire et éolien de TolagnaroLe parc solaire inauguré dans la ville de Tolagnaro (989 km d'Antananarivo) dispose d’une puissance installée de 8 mégawatts. Une extension du projet est prévue pour atteindre une capacité totale de 14 mégawatts.En parallèle, un chantier pour l’installation d’un parc éolien est également en cours sur les collines de la ville. Ce projet qui devrait être opérationnel au début de l’année 2025, représente le premier parc éolien à Madagascar, disposant d’une puissance installée de 16 mégawatts.Avec une puissance installée totale de 30 mégawatts, le parc solaire et le parc éolien permettront d'approvisionnement complètement la ville de Tolagnaro avec une énergie renouvelable.

