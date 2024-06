Nouvelle manifestation pour la Palestine à Paris - vidéo

"On est venu car on a mal au cœur lorsqu'on regarde la télé. On voit qu'on n'en parle pas assez, c'est uniquement sur les réseaux sociaux qu'on voit la vérité. On veut montrer aux gens qu'il faut se retourner un peu vers la Palestine et voir ce qu'il se passe réellement là-bas" explique un manifestant à Sputnik Afrique.