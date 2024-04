https://fr.sputniknews.africa/20240429/des-etudiants-se-rassemblent-pour-la-palestine-a-paris---video-1066292387.html

Des étudiants se rassemblent pour la Palestine à Paris - vidéo

Des manifestants se sont rassemblés à Paris, ils ont installé un campement devant l'université de la Sorbonne, alors qu'Israël s'apprête à lancer une opération... 29.04.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs dizaines de jeunes se sont mobilisés ce lundi 29 avril à Paris en solidarité avec les victimes de Gaza. Un drapeau palestinien géant a été déployé et des tentes ont été installées sur le parvis de la Sorbonne.Les manifestants ont scandé des slogans comme "Free Palestine!", "Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine!", "Ce n'est pas une guerre, c'est du génocide!".Une minute de silence a également été respectée, pour les victimes de Gaza. Les protestataires demandaient un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, sur fond d'une imminente invasion israélienne de Rafah. Le député Louis Boyard a été aperçu parmi les manifestants.Les manifestants ont finalement été évacués par les forces de l'ordre, rapporte l'organisation Révolution permanente.À l'intérieur du bâtiment, les amphithéâtres ont été évacués et les examens ont été annulés, a annoncé le rectorat.Des manifestants soutenant Israël se sont aussi rassemblés dans la capitale française.Une manifestation pro-palestinienne avait déjà eu lieu à Sciences-Po Paris, ce 26 avril. Des manifestants s’étaient mobilisés pour la cause palestinienne, dans l'enceinte de la grande école. Ils demandaient en particulier que soient revus les partenariats entre Sciences Po et les universités et organisations soutenant l'État d'Israël.Le campus avait finalement été évacué pendant la nuit, suite à des échanges avec la direction de l'établissement suivi d'une opération des forces de l'ordre.

