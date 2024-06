https://fr.sputniknews.africa/20240601/moscou-denonce-les-manuvres-de-la-fondation-de-georges-clooney-contre-les-journalistes-russes-1066831094.html

Moscou dénonce les manœuvres de la fondation de Georges Clooney contre les journalistes russes

Moscou dénonce les manœuvres de la fondation de Georges Clooney contre les journalistes russes

En demandant des mandats d'arrêts, la Fondation Clooney se lance dans une chasse aux journalistes russes, a déploré la porte-parole du ministère des Affaires...

La Fondation Clooney, crée par le célèbre acteur et sa femme, cherchent à obtenir des mandats d'arrêt contre les journalistes russes, ce qui constitue une persécution pour des raisons politiques, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova sur la chaîne Telegram.La Fondation Clooney avait déjà fait parlé d'elle lors de la guerre civile au Darfour avec un projet "au nom tout à fait hollywoodien de Guardian" a encore rappelé Maria Zakharova. Et ce alors que l'acteur "ne savait absolument rien sur le règlement de la question soudanaise et sur le conflit au Darfour", a souligné la responsable russe.Des demandes d'ouverture de dossier pouvant déboucher sur des mandats d'arrêts contre des journalistes russes ont bien été préparées, avait récemment admis Anna Neistat, directrice des affaires juridiques à la Fondation Clooney.

