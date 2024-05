https://fr.sputniknews.africa/20240531/une-fondation-americaine-prevoit-de-traquer-les-journalistes-russes-au-moyen-de-mandats-darret-1066817710.html

Une fondation américaine prévoit de traquer les journalistes russes au moyen de mandats d'arrêt

Une fondation américaine prévoit de traquer les journalistes russes au moyen de mandats d'arrêt

Des demandes d'ouverture de dossiers ont été préparées par la Fondation George et Amal Clooney, a dit Anna Neistat, directrice des affaires juridiques du... 31.05.2024, Sputnik Afrique

Selon elle, il s’agit des pays européens qui contiennent un article sur la propagande de guerre dans leurs codes pénaux.Si un mandat d'arrêt est émis par la suite, des journalistes pourraient être détenus dans toute l'Europe au niveau d'Europol. De plus, les mandats d’arrêt ne devraient pas porter de nom. Par conséquent, une personne visée ne saurait pas qu’une procédure aurait été lancée à son encontre. Aucun appel n'a encore été envoyé. Il s’agit des "propagandistes russes les plus évidents, les plus visibles d’entre eux", selon Anna Neistat.

