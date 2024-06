https://fr.sputniknews.africa/20240601/au-soudan-larmee-a-pris-linitiative-dans-le-conflit-selon-un-ambassadeur-du-pays-1066834027.html

Au Soudan, l'armée a pris l'initiative dans le conflit, selon un ambassadeur du pays

Au Soudan, l'armée a pris l'initiative dans le conflit, selon un ambassadeur du pays

L'armée régulière soudanaise est désormais à l'offensive pour éradiquer les Forces de soutien rapide, même si les autorités laissent la porte ouverte aux... 01.06.2024

L’Armée nationale soudanaise est passée d'une position défensive au début du conflit à une position offensive, a déclaré ce 1er juin à Sputnik Mohamed Sirraj, ambassadeur soudanais en Russie.Les autorités ont "un plan clair pour éradiquer les Forces de soutien rapide", mais restent ouvertes à la négociation sur la base des accords conclus précédemment.Mohamed Sirraj salue notamment le processus de Djeddah, qui a abouti à une déclaration d'engagement en faveur de la protection des civils.Situation au SoudanDe violents combats opposent les Forces de soutien rapide, sous le commandement de Mohamed Hamdan Dogo, et l'armée régulière depuis la mi-avril. Plus de 8,2 millions de personnes ont fui leurs foyers à cause des combats, et environ 1,7 million sont partis vers les pays voisins, selon l'Onu.Plus de 13.000 personnes sont mortes et plus de 30.000 ont été blessées au cours du conflit, a déclaré à Sputnik Haitham Mohamed Ibrahim, ministre de la Santé du pays.

