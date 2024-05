https://fr.sputniknews.africa/20240530/lutte-anti-terroriste-aide-humanitaire-formation-les-priorites-de-lambassadeur-russe-au-burkina-1066800071.html

Lutte anti-terroriste, aide humanitaire, formation: les priorités de l’ambassadeur russe au Burkina

À part ces domaines phares, Igor Martynov a aussi cité la formation des étudiants et des hauts fonctionnaires de l'administration burkinabè. 30.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-30T12:23+0200

2024-05-30T12:23+0200

2024-05-30T12:33+0200

Karamoko Jean Marie Traoré, a pour sa part avancé que le pays avait l'intention de travailler en étroite collaboration avec l'ambassade de Russie pour renforcer les liens entre Ouagadougou et Moscou. L'ambassade de Russie dans ce pays africain a repris ses activités en décembre 2023, après une pause de 31 ans. Igor Martynov a été nommé comme représentant de la Russie au Burkina début mai. Le projet de réouverture des ambassades russes au Burkina et en Guinée équatoriale a été annoncé par Vladimir Poutine lors d'une session plénière du sommet Russie-Afrique en juillet 2023. Moscou prévoit également d’ouvrir une mission diplomatique au Soudan du Sud, au Niger et en Sierra Leone.

