https://fr.sputniknews.africa/20240528/royal-air-maroc-annonce-le-lancement-dune-ligne-directe-casablanca-abuja-1066769737.html

Royal Air Maroc annonce le lancement d'une ligne directe vers ce pays d’Afrique de l’Ouest

Royal Air Maroc annonce le lancement d'une ligne directe vers ce pays d’Afrique de l’Ouest

Sputnik Afrique

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lors d'une cérémonie organisée récemment à Abuja, le lancement de la ligne directe reliant... 28.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-28T08:42+0200

2024-05-28T08:42+0200

2024-05-28T08:46+0200

maroc

nigeria

afrique

vol

avion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104218/58/1042185850_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_0b22d657f0383187524c83e7e95fb14a.jpg

Cette nouvelle desserte vers Abuja sera opérée à raison de trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche), a-t-on précisé, lors d'une rencontre avec les représentants des grandes agences de voyage au Nigeria et les partenaires institutionnels et commerciaux."Le 23 juin sera un grand jour. Il représentera un achèvement important des efforts visant à rapprocher davantage le Maroc et le Nigeria, faisant d'Abuja une ville très proche et à quelques heures de Casablanca", a affirmé M. Tagma.A l'instar du Cameroun, le Nigeria sera le deuxième pays africain à être desservi par la RAM sur deux villes : Lagos avec un vol quotidien et bientôt Abuja, à raison de trois fréquences par semaine, a-t-il dit."Lentement mais sûrement, le Maroc et le Nigeria, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et du président du Nigeria, Bola Tinubu, construisent un partenariat stratégique", a-t-il souligné."Le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc et à l'Europe, les usines de fabrication d'engrais et le projet de complexe de l'OCP dans l'État d'Akwa Ibom pour la production d'engrais témoignent de cette volonté de construire ce partenariat entre les deux pays", a ajouté le diplomate marocain.

maroc

nigeria

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, nigeria, afrique, vol, avion