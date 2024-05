https://fr.sputniknews.africa/20240528/lue-met-fin-a-sa-mission-militaire-au-niger-1066769996.html

L’UE met fin à sa mission militaire au Niger

L’UE met fin à sa mission militaire au Niger

Sputnik Afrique

Le Conseil européen a déclaré le 27 mai avoir pris la décision de ne pas prolonger sa mission (EUMPM) dans ce pays au-delà du 30 juin 2024. 28.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-28T08:50+0200

2024-05-28T08:50+0200

2024-05-28T08:50+0200

niger

union européenne (ue)

mission

militaires

sahel

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103456/90/1034569003_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5e912885ed47c5710a84a1d3a363f075.jpg

Établi en 2022 à la demande des autorités précédentes, ce contingent compte entre 50 et 100 soldats chargés d’apporter une aide en matière de logistique et d’infrastructures.Fin 2023, les nouvelles autorités du Niger ont dénoncé certains accords militaires avec l’Union européenne, remettant notamment en cause la mission civile EUCAP Sahel, établie par Bruxelles dans le cadre de sa Politique de sécurité et de défense commune.Niamey a également retiré sa confiance à une autre mission de partenariat militaire avec l’Europe, l’EUMPM Niger. Créée fin 2022, celle-ci était censée renforcer la capacité des Forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste.

niger

sahel

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, union européenne (ue), mission, militaires, sahel, afrique subsaharienne