Le Niger en a soupé des accords militaires avec l’UE

Le Niger a remis en question plusieurs accords militaires passés avec l'Union européenne. Après la récente abrogation d'une loi contre le trafic de migrants... 04.12.2023

Le Niger a dénoncé certains accords militaires avec l’Union européenne, remettant notamment en cause l’EUCAP Sahel, une mission civile établie par Bruxelles dans le cadre de sa Politique de sécurité et de défense commune.Les autorités nigériennes ont également retiré leur confiance à une autre mission de partenariat militaire avec l’Europe, l’EUMPM Niger. Créée fin 2022, celle-ci était censée renforcer la capacité des Forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste.Trafic de migrantsCes décisions plantent un nouveau clou dans le cercueil des relations entre Niamey et Bruxelles. Fin novembre, le Niger avait déjà joué un mauvais tour à l’UE, en abrogeant une loi sur le trafic de migrants, alors que le continent européen tente plus que jamais de lutter contre l’immigration illégale.Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, a d’ailleurs critiqué la décision nigérienne, affirmant qu’elle entraînerait un risque accru de décès pour les migrants traversant le désert. Cela poussera également plus de migrants à se rendre en Libye pour traverser la Méditerranée, selon la responsable.Après les derniers bouleversements politiques au Niger, l’Europe a suspendu son aide budgétaire au pays et fixer un cadre juridique pour d’éventuelles sanctions. Les exportations du Niger vers le Vieux continent se sont d’ores et déjà effondrées. De quoi causer quelques inquiétudes du côté de Paris, la France se reposant en partie sur l’uranium nigérien pour alimenter ses centrales nucléaires.

