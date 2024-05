https://fr.sputniknews.africa/20240528/avec-une-monnaie-numerique-des-brics-le-dollar-va-perdre-de-sa-superbe-instantanement-1066775770.html

Avec une monnaie numérique des BRICS, "le dollar va perdre de sa superbe instantanément"

Avec une monnaie numérique des BRICS, "le dollar va perdre de sa superbe instantanément"

Sputnik Afrique

Le Rwanda a présenté son projet de monnaie numérique de banque centrale. La multiplication de tels projets en Afrique et au sein des BRICS inaugure-t-elle... 28.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-28T15:40+0200

2024-05-28T15:40+0200

2024-05-28T15:40+0200

marché en main

podcasts

dollar us

brics

monnaie

numérique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1c/1066775537_0:662:2047:1813_1920x0_80_0_0_93b1368a3a234ad384aeaf107af4ce80.jpg

Avec une monnaie numérique des BRICS, «le dollar va perdre de sa superbe instantanément» Sputnik Afrique Le Rwanda a présenté son projet de monnaie numérique de banque centrale. La multiplication de tels projets en Afrique et au sein des BRICS inaugure-t-elle l’avènement d’un nouveau modèle de règlements à l’international? Laurent Nicolas, entrepreneur dans les technologies informatiques, décrypte ces initiatives et apporte des réponses.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Laurent Nicolas, entrepreneur dans les technologies informatiques, analyse le projet rwandais de monnaie numérique de banque centrale (Central Bank Digital Currency, CBDC) ainsi que les initiatives similaires prises dans tout le Sud global.L’entrepreneur décrypte également le projet de stablecoin sud-africain: "Ce sont des stablecoins qui ne sont pas émis par le gouvernement. Ils sont émis par les banques directement. Or qu'est-ce qu'un stablecoin? C’est un jeton qui est, on va dire, essentiellement une reconnaissance de dette, c'est à dire que vous avez dans votre portefeuille numérique un jeton et vous pouvez à tout moment l'échanger, on va dire, comme du vrai argent. C'est le cas de l’USDT, par exemple, qui est très connu, qui est le plus connu de la planète."Sur le projet de CBDC des BRICS face au dollar hégémonique, il assure que "aujourd'hui, on sait que ce sont les BRICS qui contrôlent la majeure partie des énergies fossiles à l'échelle mondiale. Et effectivement, s’ils créent une monnaie adossée sur l'or et qu’ils acceptent cette monnaie partout et tout le temps pour l'énergie, le dollar va quand même perdre de sa superbe instantanément. Et ça c'est un gros problème pour le dollar", assure-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, dollar us, brics, monnaie, numérique, аудио