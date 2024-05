https://fr.sputniknews.africa/20240527/lafrique-affirme-son-role-de-moteur-de-la-croissance-mondiale---ambassadeur-du-maroc-au-burkina-1066757827.html

L’Afrique affirme son rôle de moteur de la croissance mondiale - ambassadeur du Maroc au Burkina

L’Afrique affirme son rôle de moteur de la croissance mondiale - ambassadeur du Maroc au Burkina

Sputnik Afrique

L’Afrique affirme progressivement son rôle de moteur de croissance de l’économie mondiale, a souligné l’ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui... 27.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-27T09:20+0200

2024-05-27T09:20+0200

2024-05-27T09:20+0200

afrique

burkina faso

maroc

croissance économique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

La croissance annuelle des investissements en Afrique a atteint 11% et les industries manufacturières devraient atteindre 930 milliards US dollars, a-t-il ajouté lors de cette cérémonie, organisée à la Résidence du Royaume du Maroc à Ouagadougou.Selon lui, les vastes ressources naturelles et agricoles de l’Afrique renforcent encore ses perspectives économiques.Organisée chaque année à l'initiative du Groupe diplomatique africain accrédité à Ouagadougou, la célébration de la Journée de l’Afrique est l'occasion de faire le point chaque année des réalisations et du potentiel de l’Afrique et un moment de réflexion sur l’avenir du Continent et sa place sur l’échiquier international, a estimé le diplomate marocain.M. Slaoui a relevé, à ce propos, que de nombreux acquis ont été réalisés sur la voie de l’unité, du progrès économique et social ainsi que de l’engagement ferme en faveur d’une coopération interafricaine et internationale dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, en appuyant les efforts de développement là où le besoin se fait sentir.Cette année, en son 61è anniversaire, la Journée de l’Afrique est placée sous le thème "Éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21ème siècle". Ce choix suppose la construction de systèmes éducatifs africains résilients pour doter les générations actuelles et futures des compétences adaptées aux réalités du 21è siècle.Revenant sur ce thème, M. Saloui a noté que l’Afrique a réalisé des progrès significatifs en matière d’éducation au cours des 60 dernières années, avec plus de filles scolarisées et d’étudiants dans l'enseignement supérieur que jamais auparavant.En 2024, le Continent africain compte la plus grande population de jeunes de la planète, a-t-il fait remarquer, ajoutant que d’ici 2030, environ 230 millions d’emplois en Afrique exigeront des compétences numériques.De son côté, la ministre déléguée en Charge de la Coopération régionale, Estella Eldine Kabré Kaboré, qui représentait le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a notamment mis en exergue les valeurs africaines de cohésion et de solidarité, les réalisations et défis du Continent et la symbolique de la célébration de la Journée de l’Afrique, soulignant les relations de confiance entre le Groupe Africain et les autorités diplomatiques burkinabè.La cérémonie, organisée pour la troisième année consécutive à la Résidence du Royaume du Maroc, en présence de représentants du corps diplomatique et des organisations régionales et internationales accrédités au Burkina Faso, a été marquée par une brillante réception à caractère culturel et gastronomique.

afrique

burkina faso

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, burkina faso, maroc, croissance économique