L'Afrique doit "écrire sa propre histoire" et nouer des partenariats équitables

L'Afrique peut poursuivre son développement à travers les coopérations économiques sur un pied d'égalité, a déclaré à Sputnik Afrique Abin Mwinga, premier... 26.05.2024, Sputnik Afrique

Dans un monde de plus en plus multipolaire, des liens de partenariat sont néanmoins possibles sur un mode gagnant-gagnant.La Journée de l'Afrique pour les jeunes s'est tenue le 25 mai pour la première fois à Moscou sur l'initiative du Club russo-africain et avec le concours du ministère russe des Affaires étrangères. Quelque 200 personnes -étudiants africains et russes, représentants de missions diplomatiques, de diasporas et d'ONG- y ont pris part.

