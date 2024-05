https://fr.sputniknews.africa/20240525/le-tourisme-international-en-afrique-retrouve-son-niveau-davant-la-crise-du-covid-1066736615.html

Le tourisme international en Afrique retrouve son niveau d’avant la crise du Covid

Le tourisme international en Afrique retrouve son niveau d’avant la crise du Covid

Sputnik Afrique

Au premier trimestre 2024, la Tanzanie, le Maroc et l’Algérie ont enregistré la progression d’arrivées touristiques la plus forte par rapport à 2019, selon un... 25.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-25T16:46+0200

2024-05-25T16:46+0200

2024-05-25T16:46+0200

afrique subsaharienne

maghreb

tourisme

industrie du tourisme

tanzanie

maroc

algérie

organisation mondiale du tourisme (omt)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0c/1066502673_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_92c4cd1fdba34d4f6c34d0dd7b8f7fc1.jpg

Le tourisme international en Afrique a retrouvé son niveau d’avant la crise du Covid, selon les données de l’Organisation Mondiale du Tourisme de mai 2024.Voici le top 3 des pays avec la progression d’arrivées touristiques la plus forte par rapport à 2019: Au premier trimestre 2024, l’Afrique a accueilli 5% d’arrivées internationales de plus qu’à la même période de 2019, année de référence d’avant la pandémie de Covid-19, et 13% de plus qu’au premier trimestre 2023.

afrique subsaharienne

maghreb

tanzanie

maroc

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, tourisme, industrie du tourisme, tanzanie, maroc, algérie, organisation mondiale du tourisme (omt)