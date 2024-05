https://fr.sputniknews.africa/20240525/larmee-russe-libere-une-autre-localite-au-nord-davdeievka-1066734491.html

L'armée russe libère une autre localité au nord d'Avdeïevka

La Défense russe a annoncé avoir pris le contrôle d'Arkhanguelskoïé, en république populaire de Donetsk, ce qui accorde permet aux forces russes de frapper le... 25.05.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Centre russe a pris le contrôle du village d’Arkhanguelskoïe, situé au nord-est d'Otcheretino et au nord d'Avdeïevka, a annoncé ce samedi 25 mai le ministère russe de la Défense.Par ailleurs, le groupement Centre russe a frappé les 24e et 100e brigades mécanisées, la 25e brigade aéroportée et la 241e brigade de défense territoriale de l'armée ukrainienne à proximité de Toretsk, Konstantinovka, Zelionoïé Polié et Iasnoborodovka, selon le ministère.Importance de la prise d'ArkhanguelskoïéLe village d'Arkhangelskoïé est situé à 3 km au nord-est d'Otcheretino et à une trentaine de kilomètres d'Avdeïevka, ville libérée par l'armée russe à la mi-février.La prise d'Arkhangelskoïé élargit la tête de pont après la percée d'Otcheretino: en prenant pied sur les hauteurs de cette zone, l'armée russe acquiert un avantage opérationnel et la possibilité de frapper le flanc sud et l'arrière des troupes ukrainiennes à Dzerjinsk (Toretsk en ukrainien) et crée des conditions propices pour avancer plus à l'ouest, vers Krasnoarmeïsk (Pokrovsk en ukrainien).

