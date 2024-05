https://fr.sputniknews.africa/20240510/des-images-de-la-liberation-dotcheretino-diffusees-par-la-defense-russe---video-1066474540.html

Des images de la libération d'Otcheretino diffusées par la Défense russe - vidéo

Les membres d'une unité d'infanterie motorisée russe qui ont participé début mai à la libération d'Otcheretino, en république populaire de Donetsk, ont fourni des détails de cette opération, a annoncé ce vendredi 10 mai le ministère russe de la Défense, mettant mis en ligne une vidéo.Les militaires russes sont entrés par petits groupes à Otcheretino en se tenant à proximité d'abris potentiels et traversant des tranchées, sous contrôle constant des drones et en interaction avec l'artillerie, l'aviation et d'autres unités", précise la Défense.Après avoir libéré la zone industrielle, les soldats russes se sont dirigés vers le nord-est de la localité, précise la Défense. Les troupes ukrainiennes ont surtout défendu les quartiers résidentiels composés essentiellement d'immeubles de quatre étages "car cela représente une hauteur supplémentaire"."Je suis personnellement monté sur ces toits et mené des observations. Il y a une très belle vue, environ 10 km.La Défense russe avait annoncé la libération d'Otcheretino le 5 mai. Un mouvement faisant suite à la libération d'Avdeïevka mi-février.

