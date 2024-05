https://fr.sputniknews.africa/20240525/des-equipages-dobusiers-et-de-mortiers-appuient-les-troupes-russes---video-1066740989.html

Des équipages d'obusiers et de mortiers appuient les troupes russes - vidéo

La Défense russe diffuse une vidéo de tirs conjoints de mortiers et d'obusiers, qui ont permis aux troupes du groupement Centre de progresser sur l'axe... 25.05.2024, Sputnik Afrique

Un barrage de feu créé par des obusiers D-30 de 122 mm et de mortiers Sani de 120 mm a permis aux troupes du groupement Centre d'avancer sur l'axe d'Avdeïevka, en république populaire de Donetsk, a annoncé ce samedi 25 mai le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.La frappe a visé des fortifications et des postes de commandement ennemis repérés par des drones Orlan-30.Les artilleurs ont utilisé des obus à fragmentation hautement explosifs pour leurs tirs indirects.Le ministère de la Défense a annoncé ce 25 mai la libération d'Arkhangelskoïé, un autre village situé à une trentaine de kilomètres au nord d'Avdeïevka. En prenant pied sur les hauteurs de cette zone, l'armée russe acquiert un avantage opérationnel et la possibilité de frapper le flanc sud et l'arrière des troupes ukrainiennes à Dzerjinsk (Toretsk en ukrainien).

