La production de lithium au Mali va-t-elle transformer l’économie du pays?

La production de lithium au Mali va-t-elle transformer l’économie du pays? Sputnik Afrique Le Mali lance l’exploitation de l’un des plus importants gisements de lithium au monde. Qu’apportera cette nouvelle production pour le pays? Quels sont les enjeux de souveraineté pour Bamako et les acteurs internationaux de ce secteur? Anna Traoré, rectrice de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, répond à ces questions.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Anna Traoré, rectrice de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et professeur d'économie, analyse ce que l’extraction de lithium va changer pour le Mali et les enjeux de son commerce.La professeur d’économie voit d’un bon œil la coopération avec la Russie dans ce secteur:"Dans les faits, on est dans une nouvelle situation où la collaboration, le partenariat, est gagnant-gagnant. On vient de dire que la Russie va aider le Mali à établir sa carte géologique et les explorations sont déjà faites en partie par le Mali et son partenaire russe. Donc, en fait cela va réduire les coûts des entreprises étrangères qui viendront pour exploiter. Donc elles n'auront pas à supporter les coûts de l'exploration et ces coûtssont déjà supportés par le Mali".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

