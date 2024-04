https://fr.sputniknews.africa/20240401/le-mali-en-chemin-vers-lindependance-energetique-signe-des-accords-historiques-en-russie-1065864590.html

Le Mali, en chemin vers l'indépendance énergétique, signe des accords historiques en Russie

Ils portent notamment sur l'exploration et l'exploitation des vastes ressources naturelles maliennes, dont le pétrole, le gaz et l'uranium au nord du Mali et... 01.04.2024, Sputnik Afrique

"La partie russe a envoyé une équipe au Mali qui a fait des survols de zones qui a validé et confirmé le potentiel du lithium", a précisé le ministre de l'Économie Alousséni Sanou pour la chaîne de télévision ORTM.Une délégation du Mali, conduite par Alousséni Sanou, s'est en outre rendue à Moscou dans le cadre de l'accord signé en 2023 entre le gouvernement malien et Glavcosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos.Outre le soutien au Mali dans la construction de son satellite, l'accord prévoit l'octroi d'un satellite russe afin de couvrir les besoins du pays dans les domaines de la sécurité, des télécommunications et autres.

