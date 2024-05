L'armée russe libère une autre localité près d'Artiomovsk

https://fr.sputniknews.africa/20240523/larmee-russe-libere-une-autre-localite-pres-dartiomovsk-1066706204.html

"Le groupement Sud russe a libéré le village d'Andreïevka, en république populaire de Donetsk", a annoncé ce jeudi 23 mai le ministère russe de la Défense.Selon les médias russes, la prise de cette nouvelle localité à proximité d'Artiomovsk, permettra de procéder à l'encerclement des troupes ukrainiennes près de Gorlovka et d'élargir la zone contrôlée par l'armée russe en direction de la partie sud de Tchassov Iar.Le 21 mai, la Défense russe avait signalé la prise d'un point d'appui près d'Andreïevka où les troupes ukrainiennes avaient battu en retraite, abandonnant les soldats blessés et les corps de leurs compagnons d'armes tués.La ville d'Artiomovsk avait été libérée il y a un an, le 21 mai 2023.

