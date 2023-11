https://fr.sputniknews.africa/20231129/la-russie-annonce-la-liberation-dun-village-pres-dartiomovsk-1063849290.html

La Russie annonce la libération d'un village près d’Artiomovsk

La Russie annonce la libération d'un village près d’Artiomovsk

La localité d'Artiomovskoïe était sous le contrôle de l’armée ukrainienne depuis plusieurs mois après la libération de la ville. 29.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-29T14:27+0100

2023-11-29T14:27+0100

2023-11-29T14:27+0100

russie

ukraine

donetsk

artiomovsk (bakhmout)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101783/15/1017831595_0:137:2961:1803_1920x0_80_0_0_5ef3401299b8197646fca287f15d6d2c.jpg

La Russie a annoncé mercredi avoir libéré un village près d’Artiomovsk dans la région de Donetsk, une zone ravagée par les combats où les armées russe et ukrainienne s'affrontent depuis plus d'un an."Soutenues par l'aviation et l'artillerie", des unités russes "ont libéré la localité d'Artiomovskoïe", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué. Artiomovsk a été libérée par les Russes en mai après des mois de combats meurtriers. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait assuré que la prise de cette ville permettrait à Moscou de réaliser de nouvelles avancées significatives.

russie

ukraine

donetsk

artiomovsk (bakhmout)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, donetsk, artiomovsk (bakhmout)