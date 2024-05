https://fr.sputniknews.africa/20240523/guerre-des-drones-voila-qui-pourrait-prendre-lavantage-dans-de-futurs-conflits-selon-elon-musk-1066702374.html

"Guerre des drones": voilà qui pourrait prendre l'avantage dans de futurs conflits, selon Elon Musk

23.05.2024

Les pays capables de produire en quantité des drones efficaces gagneront les conflits du futur, a expliqué Elon Musk, patron de Tesla et Space X.En 2022, le milliardaire d'origine sud-africaine avait déjà souligné que le conflit en Ukraine était la "Première guerre des drones", marquant l'entrée dans une nouvelle ère de conflits.En février, le premier vice-Premier ministre russe Denis Mantourov, qui était alors ministre de l'Industrie et du Commerce, avait déclaré que la Russie allouerait 100 milliards de roubles (environ 1,1 milliard de dollars) au cours des trois prochaines années pour développer et produire des drones. Il avait parlé de "centaines de milliers" de drones FPV et de "dizaines de milliers" de drones lourds.

