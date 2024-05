Comment comprendre les nuances des visions chinoise et russe sur les relations internationales?

Et d’expliquer que "d'une part, il est vrai que l'humanité a un destin commun. D’un point de vue humaniste, n’importe quel individu et n’importe quel pays a le droit de se développer et de jouir de ses droits comme d’assurer ses devoirs, ceci est absolument vrai. Mais d'autre part, l'humanité est composée de nations qui ont leur territoire, leurs ressources, leur économie, leur culture, leur histoire et leur langue, qu'ils veulent protéger. Dans ce sens, c'est assez compliqué de parler d’un destin commun parce qu'il y a un pays qui veut se développer d'une façon et un autre qui a le droit de se développer d'une autre façon et c'est tout à fait normal. Donc il faut toujours être prudent pour qu’il n’y ait pas dans cette idée du "destin commun de l'humanité" une certaine dénomination, si vous voulez, du même globalisme qu'on condamne depuis longtemps, qui se transforme actuellement en impérialisme et en totalitarisme en quelque sorte".